Cos’è successo in via della Roggia: dalla sparatoria all’arresto

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sono le 18.15 di martedì pomeriggio quando in via della Roggia, a Udine, va in scena uno scontro a fuoco tra due famiglie di origine nomade: gli Hudorovic da una parte, i Levacovich dall’altra. Violato il codice del lutto, emergerà poi dalle indagini affidate alla polizia.

Un qualcosa di inimmaginabile, fino a quel momento, per i tantissimi cittadini che risiedono nei condomini Ater di quella zona. Anita Akanbi Witny abita nella palazzina di fronte al civico 5 dove si è verificata la sparatoria. Con il suo telefono cellulare è intenta a filmare il degrado presente sulle scale che portano al suo appartamento e, inconsapevolmente, registra otto spari. Uno dopo l’altro, in sequenza. Pensa allo scoppio di alcuni petardi, da parte di qualche ragazzino. Soltanto in un secondo momento realizzerà che quei colpi erano stati sparati, ad altezza uomo, da una pistola.

Tanti residenti si affacciano alle finestre delle loro case, qualcuno accorre in strada. La scena che si palesa ai loro occhi è tremenda: a terra ci sono tre persone ferite. Si tratta di Kevin Hudorovic, colpito all’addome e alle gambe, di Marshel Hudorovic, ai glutei, di Alberto Hudorovic, al femore, e di Simone Levacovich, anch’egli colpito all’addome. Un quarto uomo si recherà da solo al pronto soccorso dell’ospedale di Udine.

Qualcuno allerta i soccorsi. Alle 18.20 arriva la prima telefonata al 112. L’operatore della Sores attiva subito un’automedica, che arriva in via della Roggia alle 18.38. Ma non basta. E’ necessario inviare anche tre ambulanze. La prima giunge a destinazione alle 18.40, la seconda e la terza 3 minuti dopo. Con loro arriva anche la polizia.

I feriti, uno ad uno, vengono condotti all’ospedale Santa Maria della Misericordia. Due sono in condizioni gravi.

Chi ha sparato – Luca Levacovich – riesce a scappare in auto. Parte la caccia all’uomo. La polizia, individuata la macchina, dirama la segnalazione anche ai carabinieri. Tutte le forze dell’ordine sono allertate. Sanno i luoghi che frequenta, che vengono controllati minuziosamente. Lui, però, nel frattempo torna a casa. E’ notte fonda quando i poliziotti si presentano alla sua porta. Lui non oppone resistenza e viene condotto in Questura.