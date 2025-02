“Così ho salvato il giovane giocatore della Manzanese”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. E’ finito l’incubo per la famiglia del 17enne calciatore della squadra Juniores della Manzanese che sabato scorso, dopo uno scontro di gioco con un pari età del San Giovanni, ha perso conoscenza ed è stato ricoverato in terapia intensiva al Cattinara. Il ragazzo si è risvegliato, ha parlato con i familiari e anche con un dirigente della squadra. Nelle prossime ore verrà spostato di reparto. Un grande sollievo anche per il soccorritore che gli ha salvato la vita. E’ Luciano Piselli, papà di un calciatore della squadra avversaria, che quel pomeriggio era sugli spalti.