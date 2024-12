Cosmetici rubati in Francia, sequestrato carico milionario a Villesse

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Nel rimorchio c’erano cosmetici per un milione di euro, tutti rubati. Li hanno trovati nei giorni scorsi gli agenti della polizia stradale di Gorizia a bordo di un autoarticolato con targa rumena fermato allo svincolo di Villesse sull’A34. La pattuglia ha fermato il mezzo pesante diretto in Slovenia per un controllo e hanno subito riscontrato diverse violazioni alla normativa sul trasporto merci, tra le quali la mancanza della licenza comunitaria in conto terzi e dei documenti che accompagnano le merci. Per questo la polizia stradale ha proceduto al fermo amministrativo dell’autoarticolato. Da una più approfondita indagine, condotta in sinergia con il Centro di Cooperazione Internazionale di Polizia e Dogane di Ventimiglia, è risultato che i numerosi colli trasportati, contenenti cosmetici commercializzati da una nota azienda d’oltralpe, erano stati spediti il giorno precedente dalla Francia verso la Spagna e nella notte erano stati trafugati durante il percorso stradale. Il conducente del mezzo, un cittadino rumeno di 32 anni, è stato denunciato all’autorità giudiziaria con l’accusa di ricettazione. La merce è stata sequestrata per essere restituita alla ditta francese.