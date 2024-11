Costituito il consiglio regionale dei Cavalieri ANIOC

In meno di un mese, il neo Coordinatore ANIOC del Friuli Venezia Giulia, Raffaele Padrone, ha mantenuto la promessa di rilanciare l’organizzazione regionale. Il nuovo Consiglio Regionale è stato ufficialmente costituito, con l’assegnazione dei delegati per ciascuna provincia: Giorgio Ferracin per Pordenone, Rym Bednarova per Udine, Susy Devetag per Gorizia e Catalanotti per Trieste.

Padrone ha inoltre nominato i suoi collaboratori principali: il Commendatore Silvio Romanin come Vice Coordinatore, con Giuliano Muzzin e Amedeo Bozzer nel ruolo di consiglieri. «Sono grato a chi mi ha sostenuto in questo percorso – ha dichiarato Padrone – e orgoglioso della numerosa presenza di insigniti nella provincia di Pordenone, la più numerosa in regione con oltre trecento membri.»

Il Segretario Generale ANIOC, Conte Maurizio Monzani, ha espresso soddisfazione per l’efficienza di Padrone, confermando piena fiducia nelle sue capacità organizzative.