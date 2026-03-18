Covid, il Fvg commemora le oltre 7 mila vittime

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un momento di riflessione per ricordare le 7mila persone morte con il Covid in Friuli Venezia Giulia e poi l’impegno del personale sanitario e della protezione civile. Il comune di San Canzian d’Isonzo, guidato da Claudio Fratta, ha ospitato le celebrazioni nella giornata del ricordo delle vittime del Coronovirus indetta a livello nazionale.

L’assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, che era in prima linea all’epoca ha voluto ricordare le vittime ma non solo: «Ma anche il sacrificio del personale sanitario, della Protezione civile e la sinergia tra le istituzioni creatasi durante la pandemia, dalle prime fasi dell’emergenza alla campagna vaccinale. Lo sforzo profuso per superare questa difficile esperienza non va dimenticato. Dobbiamo fare tesoro delle fragilità del sistema organizzativo emerse durante la pandemia per garantire una maggiore prontezza e resilienza di fronte a eventuali sfide future».

Intanto il gruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale a prima firma Markus Maurmair ha depositato una mozione per chiedere alla giunta in collaborazione con Anci, un riconoscimento pubblico all’impegno degli amministratori locali e di chi ha operato in prima linea, a qualsiasi livello, durante l’emergenza Covid 19.