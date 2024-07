Covid, resta chiusa la RSA de La Quiete a Udine

Il Covid rialza la rialza la testa in Friuli Venezia Giulia. Le dodici positività riscontrate, nei giorni scorsi, in altrettanti degenti nella Rsa della Quiete di Udine hanno fatto suonare il campanello d’allarme. Anche se, come ha sottolineato il direttore amministrativo della struttura, Andrea Cannavacciuolo, al momento i sintomi sono blandi: tosse e qualche linea di febbre. Il reparto resta chiuso alle visite esterne, mentre nelle altre aree della struttura si può accedere solo indossando la mascherina Ffp2.

La settimana prossima i dodici anziani risultati positivi al test saranno nuovamente sottoposti a tampone. E, soltanto dopo l’esito dei risultati, la direzione de la Quiete deciderà se riaprire il reparto alle visite dei parenti. Al momento i contatti tra familiari e degenti sono possibili soltanto telefonicamente. “La situazione è sotto controllo – puntualizza Cannavaccuiolo – e non c’è alcun sentore, per ora, che altri reparti della struttura possano subire restrizioni. Ma è chiaro che l’attenzione resta alta”.

Il Covid-19, come detto, continua a diffondersi in tutta la Regione. Ma i sintomi nelle persone contagiate restano sotto la soglia della preoccupazione. “L’Azienda sanitaria del Friuli Centrale – tiene a precisare il direttore generale Denis Caporale – non ha ricevuto particolari segnalazioni di una ripresa accentuata della circolazione del virus. Nelle nostre struttura abbiamo sì dei casi, che teniamo sotto controllo, ma per ora, come da circolare ministeriale, non è prevista alcuna restrizione com’era avvenuto, invece, in piena pandemia. Certo è che, qualora la situazione dovesse peggiorare, non esiteremo ad adottare le dovute misure preventive”.