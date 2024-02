Cpr, le carenze strutturali mettono a rischio l’incolumità di agenti e detenuti

GUARDA IL VIDEO. “Il CPR di Gradisca necessita di urgente attenzione: non possiamo attendere di vedere l’ennesimo collega ferito a causa di mancanze oggettive di chi dovrebbe garantire una struttura contenitiva sicura”. A denunciarlo è il Sindacato Italiano Militari Carabinieri Fvg dopo i disordini accaduti venerdì sera nell’ex caserma Polonio che presenta, sempre secondo il Sim, “innumerevoli danneggiamenti strutturali e varchi nelle recinzioni intenzionalmente causati nel tempo e che, di fatto, ne hanno compromesso l’integrità. Tale problematica mette a rischio sia l’incolumità delle Forze dell’Ordine, sia degli operatori all’interno, che degli ospiti stessi”. L’ultimo episodio si è concluso con il ferimento di un detenuto tunisino di 34 anni, caduto da un’altezza di sei metri durante un tentativo di fuga: per fortuna non ci sono state conseguenze per gli operatori di sicurezza in servizio.

“Il 13° Rgt Carabinieri Friuli Venezia Giulia – conclude il sindacato – impegnato durante l’evento, ha come sempre gestito la problematica con la massima professionalità, nonostante le difficoltà strutturali ed in presenza di manifesta ostilità”.

Il Prefetto di Gorizia Raffaele Ricciardi intanto rassicura sulle condizioni del ferito: “Ha il bacino rotto ma fortunatamente non è in pericolo di vita, non è più sedato e ha chiesto di riavere la possibilità di utilizzare il proprio cellulare. Il Cpr gradiscano soffre del fatto che le continue azioni vandaliche di questi anni hanno indebolito la struttura, ma ci tengo a sottolineare la professionalità delle forze dell’ordine”. Ricciardi conclude: “La situazione ora è sotto controllo, attualmente sono 80 gli stranieri ospitati nella struttura, ma il ricambio è continuo”.