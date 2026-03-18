Crack Coopca, Cassazione annulla le condanne per quattro imputati

Crack Coopca, processo da rifare per quattro imputati. La Cassazione ha annullato, rinviandole a un’altra sezione della medesima Corte, le condanne inflitte lo scorso anno dalla Corte d’Appello di Trieste al direttore generale Mauro Veritti (2 anni e sei mesi di reclusione) e ai tre componenti del Collegio sindacale della Cooperativa, Giancarlo Veritti, Fosca Petris e Daniele Delli Zotti (2 anni ciascuno). Gli imputati erano difesi dagli avvocati Luca Ponti, Maurizio Conti, Filippo Capomacchia e Martino Ferro.

Gli ermellini hanno invece dichiarato inammissibili i ricorsi dell’ex presidente del Cda di Immobilcoopca Ermano Collinassi, al quale era stata inflitta in secondo grado una condanna 3 anni di reclusione, e delle parti civili relative alle richieste di risarcimento.

La vicenda risale al 2014, quando la cooperativa presentò istanza di concordato preventivo per un’esposizione di 90 milioni di euro. Ben 5mila soci le avevano affidato parte o tutti i propri risparmi, per un totale di 30 milioni di euro. Nel 2021 la sentenza di primo grado del Tribunale a Udine: Collinassi e Mauro Veritti condannati a 3 anni di reclusione e Petris, Delli Zotti e Giancarlo Veritti a 2 anni e 6 mesi per bancarotta fraudolenta. La Corte d’Appello poi ridusse di sei mesi le pene inflitte all’ex direttore e agli ex sindaci.