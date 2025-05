Crack Delta Askii: Gabriele Montanari condannato a 4 mesi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il Tribunale di Udine ha condannato a 4 mesi di reclusione, pena sospesa, il 34enne Gabriele Montanari per il crack della Delta Askii, la start up tecnologica di Tavagnacco fallita nel 2020. Il giudice Roberto Pecile ha riconosciuto l’amministratore della società, che dopo il boom degli anni precedenti era pronta per sbarcare in borsa, colpevole di bancarotta semplice. Secondo l’accusa, Montanari non portò i libri in Tribunale nonostante il dissesto della società fosse evidente già dal 2017, aggravandone la situazione. “Al mio assistito – commenta il difensore, l’avvocato Maurizio Conti – sono stati applicati il minino della pena e tutti i benefici di legge. Inoltre, nel corso del processo ha dimostrato di aver pagato personalmente tutti i dipendenti e parte dei creditori. Ci sono aspetti tecnici – conclude – che possono portare a piena assoluzione. Faremo appello”.