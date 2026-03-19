Crack Italricambi: Gabriele Cianci condannato a 4 anni e 2 mesi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Quattro anni e due mesi di reclusione per il reato di concorso esterno in bancarotta fraudolenta. E’ la condanna inflitta nell’appello bis dalla Corte d’Appello di Trieste all’avvocato udinese Gabriele Cianci in relazione al crack Italricambi, società specializzata nella produzione di ricambistica in acciaio per macchine agricole fallita nel 2014.

Stando alle accuse, Cianci partecipò ad alcune operazioni che portarono al dissesto finanziario della società di Cividale.

Nell’ottobre 2017, il Tribunale di Udine aveva assolto il professionista, sentenza ribaltata dalla Corte d’Appello di Trieste, che nel 2023 lo aveva condannato a 4 anni e 8 mesi di reclusione.

Cianci, difeso dall’avvocato Alberto Tedeschi, aveva impugnato il pronunciamento in Cassazione e due anni fa gli ermellini hanno annullato la sentenza di secondo grado, rinviando il processo alla stessa Corte d’Appello di Trieste in diversa composizione. Nei giorni scorsi la nuova condanna.

“Continuo a sostenere – commenta Cianci – la mia estraneità ai fatti. Sono sconcertato da una sentenza che sembra non aver tenuto conto dei paletti fissati dagli ermellini. Mi metterò subito al lavoro – conclude – per un nuovo ricorso in Cassazione”.