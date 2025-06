Crack Nuova Nord Immobiliare di circa 750mila euro: patteggia 20 mesi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Stando alle indagini della Procura di Udine, nell’arco di 5 anni il legale rappresentante di una società immobiliare di Tavagnacco, da anni in stato di insolvenza, distrasse e dissipò beni per quasi 750mila euro. Oggi Camillo Graziano, 57enne di origine siciliana e residente a Tavagnacco, ha patteggiato davanti al gup di Udine Roberta Paviotti 20 mesi di reclusione. La pena è stata sospesa.

La società in questione è la Nuova Nord Immobiliare, posta in liquidazione giudiziale nel 2023 dal Tribunale di Udine. Tuttavia, secondo il capo d’imputazione, lo stato d’insolvenza risaliva al 2011 e nel 2017 le quote societarie erano state sequestrate dal Tribunale di Palermo. Per l’accusa, dal 2012 al 2016 l’uomo prelevò oltre 238mila euro dai conti correnti, oltre a pagare a stesso in qualità di socio altri 51mila euro. Inoltre destinò a sé e ai propri familiari a titolo gratuito due immobili di proprietà della srl del valore complessivo di 300mila euro. Infine, non portò in tempo i libri in tribunale e dissipò altri 152mila euro.

L’uomo ha versato circa 10mila euro a titolo non transattivo alla curatela, rappresentata dall’avvocato Carlotta Campeis, che si riserva di agire in sede legale per il recupero dei crediti vantati.