Crack Popolare di Vicenza, La Cassazione riduce la pena a Zonin

Per dieci anni ha tenuto banco il maxi-processo sul crack della Banca Popolare di Vicenza, che ha visto migliaia di risparmiatori friulani andare in fumo i soldi con i quali erano state comprate le azioni. La parola fine è stata scritta alle 23.20 dell'8 aprile, quando la Cassazione ha emesso al sentenza definitiva. Al presidente della banca Gianni Zonin sono stati inflitti 3 anni e 5 mesi, 6 mesi in meno del processo d'appello.

Stessa condanna anche per l’ex vice direttore generale Andrea Piazzetta, e sconti di pena per i vice, Emanuele Giustini e Paolo Marin. Per il dirigente preposto al bilancio Massimiliano Pellegrini, la Cassazione ha disposto invece l’annullamento della sentenza d’appello con rinvio a un nuovo processo. Gli imputati, a vario titolo, erano accusati di aggiotaggio, ostacolo agli organismi di vigilanza e falso in prospetto. Soddisfazione, almeno in parte, per i consumatori