Crack QBell di Remanzacco, condanna definitiva per Cupitò

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La Cassazione ha respinto il ricorso di Giovanni Cupitò, 67 anni, contro la sentenza con cui nel 2024 la Corte d’Appello di Trieste lo aveva giudicato colpevole di bancarotta fraudolenta, condannandolo a 5 anni e 6 mesi di reclusione. E’ passata dunque in giudicato la condanna di secondo grado per il crack della QBell di Remanzacco, società produttrice di strumenti informatici di cui era amministratore.

In primo grado, nel 2023, il Tribunale di Udine gli aveva inflitto 6 anni di reclusione per bancarotta fraudolenta, assolvendolo dall’accusa di evasione fiscale per 82 milioni di euro.

Dai processi è emerso che Cupitò tenne i libri contabili dell’azienda in modo da non consentire a terzi di ricostruire il patrimonio e i movimenti della società. Inoltre, cedette le quote detenute dalla QBell della Rc Heli, specializzata in prodotti avionici, e della Power Q, produttrice di apparecchiature elettromeccaniche, senza iscrivere i proventi a bilancio e distruggendo i libri e le scritture contabili delle due società partecipate.