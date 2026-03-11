  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
mercoledì 11 Marzo 2026
ULTIM'ORA
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Crans Montana, il Questore di Gorizia incontra gli esercenti
Mentil, nuova lettera di minacce e ingiurie
Tagliamento, la rabbia della bassa per lo stop agli interventi
Il Comune di Gorizia premia 17 eroi delle forze dell’ordine
Delitto di Gemona, inammissibile il ricorso di Mailyn al Riesame
Tagliamento: tutto da rifare con i dati moderni
Camper in fiamme sulla regionale 56, traffico bloccato
Cade in un fosso colmo di fango, salvato cavallo immobilizzato
ErgonGroup compie 20 anni e destina 100 mila euro per i...
Dal Friuli a Bari: dono speciale alla Basilica di San Nicola
Cronaca
Di Ruscio: "La prevenzione è fondamentale"

Crans Montana, il Questore di Gorizia incontra gli esercenti

Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

Un confronto utile a spiegare nel dettaglio le novità normative riguardanti la sicurezza negli esercizi pubblici dopo quanto avvenuto a Crans Montana. E’ quello che ha visto protagonista, su organizzazione della Comunità del Collio, il questore di Gorizia Luigi Di Ruscio: ad ascoltare lui e gli altri relatori sono stati una settantina circa tra esercenti ed amministratori locali del territorio. Ribaditi nel corso dell’iniziativa alcuni concetti prioritari, come la necessità di dotarsi di tutti i dispositivi previsti dalla legge.

DI RUSCIO

Nel corso dell’incontro, il comandante della polizia locale della Comunità del Collio Nicola Salvato ha evidenziato l’importanza delle cosiddette “vie di fuga” nei locali. “Vanno tenute libere e segnalate – ha sottolineato – e non va modificato né lo stato dei luoghi né vanno spostati i tavoli per favorire il ballo. E’ importante inoltre – ha concluso – avere all’interno dei locali un numero di persone congruo agli spazi”.

Ultime notizie

Crans Montana, il Questore di Gorizia incontra gli esercenti
Mentil, nuova lettera di minacce e ingiurie
Tagliamento, la rabbia della bassa per lo stop agli interventi
Il Comune di Gorizia premia 17 eroi delle forze dell’ordine
Delitto di Gemona, inammissibile il ricorso di Mailyn al Riesame
