Crans Montana, il Questore di Gorizia incontra gli esercenti

Un confronto utile a spiegare nel dettaglio le novità normative riguardanti la sicurezza negli esercizi pubblici dopo quanto avvenuto a Crans Montana. E’ quello che ha visto protagonista, su organizzazione della Comunità del Collio, il questore di Gorizia Luigi Di Ruscio: ad ascoltare lui e gli altri relatori sono stati una settantina circa tra esercenti ed amministratori locali del territorio. Ribaditi nel corso dell’iniziativa alcuni concetti prioritari, come la necessità di dotarsi di tutti i dispositivi previsti dalla legge.

Nel corso dell’incontro, il comandante della polizia locale della Comunità del Collio Nicola Salvato ha evidenziato l’importanza delle cosiddette “vie di fuga” nei locali. “Vanno tenute libere e segnalate – ha sottolineato – e non va modificato né lo stato dei luoghi né vanno spostati i tavoli per favorire il ballo. E’ importante inoltre – ha concluso – avere all’interno dei locali un numero di persone congruo agli spazi”.