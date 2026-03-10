Crans-Montana, maxi controlli su piste e locali dello Zoncolan

Due noti noti locali del comprensorio del Monte Zoncolan sono stati sanzionati per oltre 11 mila euro a seguito dei controlli scattati domenica 8 marzo nell’ambito dei servizi straordinari disposti dal Questore di Udine Pasquale de Lorenzo. Entrambe le attività avevano programmato dei DJ set per allietare la giornata. In uno dei due locali i Carabinieri del Nas, hanno constatato la presenza di un numero elevato di avventori a fronte di numerose mancanze burocratiche, quali la mancanza di cartelli obbligatori, tabelle prezzi e SCIA corretta. I Vigili del Fuoco e l’Ispettorato del Lavoro, inoltre, hanno contestato ulteriori violazioni, con diffide ai titolari per sanare le criticità entro il 18 marzo 2026.

Nell’ambito dei controlli, anche due sciatori sono stati multati per aver sciato in stato di ebbrezza, mentre un conducente è stato sanzionato per una patente scaduta. L’attività di vigilanza su piste e locali, segue le direttive del Ministero dell’Interno emanate a seguito del tragico incendio di Capodanno a Crans-Montana, che – lo ricordiamo- ha causato 41 morti e oltre 115 feriti.