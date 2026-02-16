  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
lunedì 16 Febbraio 2026
ULTIM'ORA
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
'Tutti siamo Carmen': l'inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d'oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Credito alle imprese: banche aprono i rubinetti, ma non a tutti
Autotrasporto, in 10 anni scomparse 450 aziende
Fincantieri, maxi ordine miliardario per 3 navi da crociera
Silvio Fauner: “Domenica incredibile per Sappada ed il Fvg”
Soccorso Alpino: ecco il nuovo mezzo donato dalla Casali
Cantina Produttori Cormons piange Andrea Tofful, morto a 43 anni
A Cormons il Festival “Il Mondo fuori”: 4 giorni per raccontare...
Udine, piano energia: interventi su 193 edifici comunali
Apu da applausi a Bologna, ma non basta: vince la Virtus
Udine Comics & Games: successo tra cultura pop e un romantico...
BUSINESS FVG


Cronaca

Credito alle imprese: banche aprono i rubinetti, ma non a tutti

Nel 2025 credit crunch per le imprese con meno di 20 dipendenti
Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

A differenza delle altre regioni del Nordest, le banche hanno riaperto i rubinetti del credito alle imprese. Ma solo per le aziende con almeno 20 dipendenti. Lo rileva l'Ufficio studi della Cgia di Mestre coordinato da Paolo Zabeo.

Stando ai dati, nel 2025, gli impieghi vivi alle imprese hanno toccato i 13,2 miliardi di euro, contro i 13 dell'anno precedente. Si tratta di un aumento di 216 milioni, pari a un +1,7%. A livello nazionale, la crescita è dello 0,8%.

Come accennato, gli istituti di credito non hanno concesso maggior credito a tutti. Le piccole imprese, il 98% del totale nella nostra regione, hanno visto una diminuzione degli impieghi vivi del 6,4%. Dal 2024 al 2025, l'ammontare dei prestiti è sceso sotto la soglia dei due miliardi, per una diminuzione di 131 milioni di euro.

A livello provinciale, i prestiti sono saliti dappertutto tranne che nel Friuli occidentale, che ha segnato un lieve calo, -0,3%. Per quanto riguarda le piccole imprese, il credit crunch ha toccato soprattutto la provincia di Udine, dove è stato registrato un calo che supera il 7%.

