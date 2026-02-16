Credito alle imprese: banche aprono i rubinetti, ma non a tutti

A differenza delle altre regioni del Nordest, le banche hanno riaperto i rubinetti del credito alle imprese. Ma solo per le aziende con almeno 20 dipendenti. Lo rileva l’Ufficio studi della Cgia di Mestre coordinato da Paolo Zabeo.

Stando ai dati, nel 2025, gli impieghi vivi alle imprese hanno toccato i 13,2 miliardi di euro, contro i 13 dell’anno precedente. Si tratta di un aumento di 216 milioni, pari a un +1,7%. A livello nazionale, la crescita è dello 0,8%.

Come accennato, gli istituti di credito non hanno concesso maggior credito a tutti. Le piccole imprese, il 98% del totale nella nostra regione, hanno visto una diminuzione degli impieghi vivi del 6,4%. Dal 2024 al 2025, l’ammontare dei prestiti è sceso sotto la soglia dei due miliardi, per una diminuzione di 131 milioni di euro.

A livello provinciale, i prestiti sono saliti dappertutto tranne che nel Friuli occidentale, che ha segnato un lieve calo, -0,3%. Per quanto riguarda le piccole imprese, il credit crunch ha toccato soprattutto la provincia di Udine, dove è stato registrato un calo che supera il 7%.