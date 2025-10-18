Credito alle imprese: i rubinetti riaprono, ma non in Friuli

Gli istituti di credito hanno riaperto i rubinetti e danno credito alle imprese del Friuli Venezia Giulia: nei primi 7 mesi del 2025 sono stati concessi 418 milioni di impieghi in più rispetto allo scorso anno. A beneficiarne, però, è soprattutto Trieste, che si è aggiudicata il 91% della somma. E’ quanto emerge dai dati diffusi dall’ufficio studi della Cgia di Mestre, coordinata da Paolo Zabeo.

Nella classifica delle regioni ‘premiate’ dalle banche, il Friuli Venezia Giulia si trova al secondo posto insieme al Lazio con un aumento di credito del 3,2%, dopo la Valle d’Aosta che ha registrato un più 18,3%, contro una media nazionale di più 0,9%.

Come accennato gli impieghi in regione non hanno toccato allo stesso modo i vari territori. Al primo posto c’è Trieste ha ottenuto 383,5 milioni di euro, il 12,8% in più, seguita dall’Isontino con quasi 33 milioni (più 3,2%) e dall’ex provincia di Udine, con quasi 20 milioni (più 0,3%). E’ in sofferenza invece il Friuli occidentale, che si è visto concedere 18 milioni di euro in meno rispetto al 2024, pari a una flessione dello 0,6%.