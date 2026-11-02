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Cronaca

Crematorio di Paderno, il Comitato chiede regole regionali

Oggi l'audizione sulla petizione da oltre 3.000 firme. Vicario: "Dal 2011 manca un piano di coordinamento"
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Regole regionali per mettere ordine nelle autorizzazioni ai crematori. È la richiesta rilanciata dal Comitato Beivars Vive!, ascoltato oggi in Terza Commissione sulla petizione da oltre 3.000 firme per l’impianto di Paderno.

“Dal 2011 questa regione non si è dotata di un piano di coordinamento”, sottolinea Fabrizio Vicario. “Ci troviamo oggi con autorizzazioni che non hanno una omogeneità”.

Il Comitato chiede un tetto di 2.400 cremazioni annue, proporzionato alla domanda locale. Un principio di prossimità richiamato anche dalla consigliera Simona Liguori.

“Il territorio deve contribuire in proporzione a quella che è la necessità e non deve prestarsi a uno sfruttamento per altri fini che sono evidentemente di carattere commerciale”.

Dall’audizione nessun provvedimento, ma apertura all’ascolto. Il Comitato auspica una seconda convocazione dopo ulteriori approfondimenti.

“Siamo fiduciosi che si sia aperta una strada concreta, grazie alla quale nei prossimi passi avremo dei risultati”.

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