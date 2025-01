Cresce il consumo nelle pompe di carburante del Friuli Venezia Giulia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. «C’è meno gente del solito, non so il perché». Nei distributori di carburante della Slovenia negli ultimi mesi si sono ridotte le code. Certo ancora c’è chi predilige la vicina repubblica per comprare i tabacchi, ma benzina e gasolio, a prezzo pieno, sono molto meno vantaggiosi rispetto al pieno con la tessera dell’agevolata. I numeri confermano che in Friuli Venezia Giulia nel 2024 in Area 0 si sono venduti oltre 13 milioni di litri in più tra diesel e benzina, in Area 1 in realtà nel 2023 si sono venduti 2 milioni di litri in più ma il trend si inverte nuovamente in Area 2 con una crescita di 3 litri di benzina venduta e il gasolio sostanzialmente stabile nel 2024 rispetto al 2023.

«Il dato positivo – spiega l’assessore regionale all’Ambiente, Fabio Scoccimarro – è che i consumi sono esclusivamente, o quasi, in Italia. Quindi lasciamo le tasse in Italia, facciamo lavorare i nostri distributori di benzina, evitiamo andata e ritorno e quindi un tragitto inquinante. La legge fatta ad hoc per le aree di confine ha dato i suoi frutti» conclude Scoccimarro.

Non c’è ancora il dato complessivo relativo ai litri di benzina venduti nel 2024 ma nel 2023 il totale aveva raggiunto i 226 milioni di benzina e i 362 milioni di gasolio di cui a prezzo pieno, rispettivamente, 79 milioni e 231 milioni per il diesel.