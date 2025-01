Cresce la cassa integrazione in Fvg: 15 milioni di ore nel 2024

Cresce il ricorso alla casa integrazione in Friuli Venezia Giulia. Quella ordinaria nel 2024 ha toccato 10,8 milione ore, ben un milione in più che nel 2023 (più 10,7 per cento), anche se il dato di dicembre fa intravedere spiragli positivi: 907 mila ore contro il milione e due di dodici mesi fa (– 29%). Minore invece il ricorso alla cassa straordinaria, scesa nel complesso del 2024 a 4 milioni 911 mila ore da 4 milioni 996mila (-1,7%). Anche se il dato da cerchiare in rosso, il più allarmante, è quello che emerge nel confronto tra dicembre 2023 e lo stesso mese del 2024, con un aumento di oltre 30 volte in un anno, passando dalle 12.240 ore a 453mila ore. I dati sono illustrati nel report mensile pubblicato dall’Inps.

Quanto ai Fondi di solidarietà il Friuli Venezia Giulia ha messo a bilancio 173 mila ore nel 2024 contro le 227 mila del 2023 e un calo del 23%. Un vero crollo, invece, a dicembre scorso dove le ore sono state solo 910 a fronte delle 21.500 dell’anno precedente.

Una situazione per con alcune peculiarità non dissimile dal quadro nazionale. Le ore di cassa integrazione guadagni autorizzate a dicembre 2024 in Italia sono state pari a 41,4 milioni, con una diminuzione rispetto a novembre 2024 (45,4 milioni di ore) ma un netto un incremento rispetto a un anno fa, quando erano state 29 milioni. Nel confronto con 12 mesi prima cresce la cassa ordinaria del 42%, un balzo dovuto soprattutto all’industria , mentre quella straordinaria segna un meno 7 per cento. La Cig in deroga sale del 33%.

Nel complesso, a livello nazionale, durante l’intero 2024 sono state autorizzate oltre 507 milioni di ore, a fronte di un effettivo utilizzo che, da gennaio a ottobre 2024, è stato di 103,4 milioni di ore, pari al 24,6% del totale autorizzato nello stesso periodo gennaio-ottobre 2024 (420,3 milioni di ore). Questo dato, in calo sia rispetto al 28,2% riscontrato nello stesso periodo nel 2022, sia rispetto al 25,4% del 2023, dimostra una crescente resilienza del mercato del lavoro italiano che, pur affrontando criticità, continua a rispondere in modo dinamico.