Cresce l’uso del Fascicolo sanitario elettronico, a fine anno la nuova versione

La digitalizzazione della sanità è in crescita in Friuli Venezia Giulia, dove l'uso del Fascicolo sanitario elettronico (FSE) si sta espandendo notevolmente. Entro la fine del 2025, è prevista una nuova versione che consentirà ai cittadini di caricare in modo più semplice la propria documentazione sanitaria, offrendo un quadro clinico sempre più completo e aggiornato.

Lo sviluppo per migliorare l’efficienza dei servizi e l’assistenza attraverso questo strumento che garantisce il rispetto della privacy è frutto della collaborazione tra la Regione e la società in-house Insiel. Il punto è stato affrontato questa mattina al convegno “Innovare il Servizio sanitario nazionale”, tenutosi a Trieste.

L’assessore alla Salute, Riccardo Riccardi, ha fornito dati significativi sull’utilizzo del FSE in regione, evidenziando un notevole incremento tra il 2019 e il 2025. In Friuli Venezia Giulia, il 100% dei fascicoli è stato attivato, e oltre la metà è stato consultato. Sono stati prodotti circa 287 milioni di documenti digitali, tra cui milioni di referti e ricette elettroniche. Inoltre, l’86% dei cittadini ha espresso il consenso alla consultazione dei propri dati, una percentuale ben superiore alla media nazionale, che si ferma al 42%.

Come evidenziato dall’amministratore unico di Insiel, Diego Antonini, il Friuli Venezia Giulia è tra le prime regioni ad aver integrato nel FSE i referti delle strutture private accreditate che hanno aderito al progetto. Un altro progetto in corso è l’implementazione del Taccuino del cittadino, che a partire da fine 2025 permetterà un più agevole caricamento autonomo di documenti sanitari.