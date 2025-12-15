Crescono del 58.2% nel 2024 i reati ambientali in regione

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Nel 2024 forze dell’ordine e Capitanerie di porto hanno accertato in Friuli-Venezia Giulia 856 reati ambientali, facendo salire la nostra regione dal 18° al 15° posto della classifica nazionale, con una crescita del +58,2% rispetto al 2023. Sono alcuni tra i principali dati emersi nel corso del convegno

“Ecomafia – Le connessioni nascoste tra illegalità e ambiente”, organizzato da Legambiente FVG in collaborazione con l’Università degli Studi di Udine. Secondo i dati relativi ai reati ambientali, sono state 686 le persone denunciate, con un arresto e 125 sequestri.

Preoccupa in particolare il ciclo dei rifiuti, con 246 illeciti penali, con un +89,3% rispetto al 2023, 195 persone denunciate e 34 sequestri.

Crescono i reati anche nel ciclo del cemento mentre restano stabili, invece, i reati contro gli animali.

La provincia con il maggior numero di reati ambientali è quella di Udine, seguita da Gorizia. Udine è sempre la

prima provincia per illeciti penali nel ciclo dei rifiuti e in quello del cemento. Gorizia, invece, è la prima provincia per reati contro gli animali, seguita da

Trieste.