Crescono i dipendenti in Fvg: 60mila in più nel privato negli ultimi 10 anni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Cresce costantemente il numero dei dipendenti nel settore privato in Friuli Venezia Giulia. Dal 2014 al 2022 la forza lavoro dei subordinati in regione ha registrato un considerevole incremento di 60 mila unità, per lo più nel settore dell’istruzione (+55,7%), del terziario (+46,7%) e – grazie agli incentivi – in quello delle costruzioni (+22,6%).

A parte una piccola flessione registrata nel 2020 a causa della pandemia Covid, il numero dell’occupazione dipendente è salito progressivamente fino a raggiungere i 373.114 lavoratori, tra contratti a tempo determinato (+51,6%, ovvero +33.000 unità); tempo parziale (+32,5%) e full time (+14,4%). Il risultato più positivo è stato raggiunto nell’Isontino con un +22,4%, seguono Pordenone +19,7%, Trieste +19% e Udine +18,5%.

Nel 2022, escludendo l’agricoltura e il settore domestico, la crescita dei contratti subordinati con almeno una giornata retribuita è stata di 11.500 unità, ovvero del +3,2% rispetto all’anno precedente.

“Questa fase espansiva – ha sottolineato il ricercatore dell’Ires Fvg Alessandro Russo che ha analizzato i dati dell’archivio Inps -, oltre ad essere collegata alla crescita economica, è stata anche determinata dalla sostanziale abolizione dei voucher e dal ridimensionamento del lavoro parasubordinato dopo il 2015”.

Tra i dati più rilevanti registrati negli ultimi 10 anni, inoltre, si evidenza la sensibile cresciuta dell’occupazione femminile (+20,8% contro +18,3% degli uomini) e il boom dei lavoratori non comunitari impiegati (+72,7%).

Aumentano gli occupati tra gli under 35 (+32,1%) e gli over 55 (+83,8%), mentre sono diminuiti notevolmente quelli nella fascia tra i 35 e i 44 anni (-17,3%). I lavoratori ultracinquantenni (125mila), invece, rappresentano ormai oltre un terzo del totale degli occupati dipendenti.

La retribuzione media annua lorda nel 2022 è stata pari a 23.319 euro, di 33.625 euro per quella parte di occupati (poco più della metà) che hanno lavorato per l’intero anno con un contratto a tempo pieno.

Il reddito imponibile medio per le donne è inferiore di 9.400 euro rispetto a quello degli uomini. Le retribuzioni crescono inoltre in maniera sensibile in base all’età: gli over 50 percepiscono quasi il doppio degli under 30 (ovvero 27.461 euro contro 14.240). In particolare, i maschi con un’età compresa tra 50 e 54 anni sono quelli che totalizzano il valore più elevato (€ 33.588).