Criminalità giovanile. Nel mirino anche i minori non accompagnati del Fvg

Durante un’ampia operazione per contrastare la criminalità giovanile in Italia, la Polizia di Stato ha effettuato 37 arresti e 51 denunce, molte delle quali riguardano minori accusati di reati come aggressione, furto, ricettazione, e spaccio. Tra gli arrestati figurano anche 5 minorenni.

L’operazione ha visto coinvolti 800 agenti e ha portato in Friuli ad identificare 6 minori non regolari, successivamente affidati alle Comunità del territorio. Inoltre, durante i controlli ai veicoli sono emersi 55 grammi di hashish.

In provincia di Udine le attività di controllo si sono concentrate su aree considerate a rischio, come piazze e luoghi di aggregazione, ma anche due strutture di accoglienza per “Minori Stranieri Non Accompagnati”. Nel mirino anche 24 profili social (“Telegram”, “Instagram” e “WhatsApp”) sospettati di incitare alla violenza e di promuovere comportamenti devianti come bullismo, risse e spaccio di droga. Le verifiche, fortunatamente, non hanno portato a nessuna segnalazione all’Autorità Giudiziaria.

L’operazione, condotta in 30 province italiane, ha permesso di sequestrare armi, tra cui pistole e coltelli, oltre a un significativo quantitativo di droga, destinato probabilmente al mercato locale.