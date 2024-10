GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Duecentocinquantamila euro in 2 mesi. E’ il bottino di una truffa on-line ai danni di un 30enne di Udine, rimasto vittima di un complesso raggiro. Il giovane, pensando di investire in criptovalute, è rimasto invischiato in una catena di Sant’Antonio digitale e si è visto sottrarre decine e decine di migliaia di euro. Quando si è accorto della situazione, si è rivolto all’associazione udinese I Nostri Diritti.