Crisi superata, Cimolai raggiunge i 290 milioni di ricavi

Il Consiglio di Amministrazione di Cimolai SpA, riunitosi venerdì 10 maggio sotto la presidenza di Marco Sciarra, ha approvato il progetto di bilancio 2023.

I dati finanziari registrano ottime performance dei principali indicatori: 290 milioni di euro di ricavi, in linea con quanto realizzato l’anno precedente, 25 milioni di euro di Ebitda (+15 % sul 2022), 8 milioni di euro di utile netto della gestione caratteristica (+105 % sul 2022), 324 milioni di euro di risultato netto complessivo che include il risultato positivo straordinario conseguente all’omologa del piano concordatario che ha permesso la ridefinizione delle posizione debitorie della società, e 120 milioni di euro di posizione finanziaria netta.

Ottime le performance dell’intero Gruppo Cimolai, a livello aggregato, i cui ricavi si attestano a 390 milioni di euro, confermando i valori del 2022. Il portafoglio ordini a marzo 2024 ha raggiunto 810 milioni di euro, confermando il trend di fiducia del mercato nei confronti della Società. Tra i principali progetti attualmente in corso vi sono: il telescopio più grande del pianeta nel deserto cileno di Atacama, l’ELT (Extremely Large Telescope), il lotto 2 della linea 17 della Metropolitana di Parigi, i ponti JFK in New York, moduli per la liquefazione del gas per la Baker & Hughes, ed in ambito metropolitano della Città di Milano l’Arena Santa Giulia e la nuova stazione ferroviaria di Sesto San Giovanni.

La crescita dei risultati conferma l’attuale strategia industriale che prevede una focalizzazione dello sviluppo su mercati consolidati, come l’Italia, Europa e Stati Uniti, che rappresentano da sempre le principali aree di business per Cimolai SpA.

Da segnalare, inoltre, l’esecuzione in corso della procedura di Concordato, con la Società che ha completato il pagamento di tutti i creditori privilegiati, al di fuori di quelli per i quali è stato definito un accordo di riscadenzamento.

“I risultati positivi del 2023 e l’attuale portafoglio ordini, nonostante la crisi finanziaria del 2022, testimoniano la solidità industriale della nostra azienda ed il processo di miglioramento intrapreso – dichiara Marco Sciarra, Presidente Cimolai Spa – consapevoli della fiducia che i nostri clienti, fornitori ed istituti di credito ripongono in noi, a conferma anche della nostra solida reputazione internazionale con oltre 75 anni di storia.”