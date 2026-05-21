Crisi Electrolux, è il giorno del confronto in Municipio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Da una parte c’è una multinazionale che vuole tagliare 1700 posti di lavoro e ridurre drasticamente i costi. Dall’altra ci sono le istituzioni che, con i sindacati, stanno cercando di cucire un’alleanza per evitare che tutto ciò accada. In mezzo ci sono i lavoratori che, superata la grande crisi del 2013-2014, con Electrolux che aveva paventato la chiusura dello stabilimento di Porcia, mai avrebbero immaginato di rivivere quel dramma.

Di fronte ad una prospettiva definita di “ulteriore gravità”, il sindaco di Porcia, Marco Sartini, ha deciso di passare all’azione convocando d’urgenza un’assemblea territoriale ed istituzionale. L’appuntamento è fissato per oggi, alle 18:30, nella sala consiliare del Municipio. All’incontro sono stati chiamati a raccolta i sindaci del territorio pordenonese, le organizzazioni sindacali e le rsu dello stabilimento di Porcia. L’obiettivo principale è avviare un confronto serrato per predisporre un documento unitario. Questo testo diventerà il manifesto della voce del territorio, in vista di un appuntamento cruciale: il tavolo sulla crisi aziendale nazionale già fissato per il 25 maggio al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Alla presenza dei ministri Urso e Luca Ciriani. Quest’ultimo, intanto, ha garantito la sua presenza anche oggi pomeriggio.

L’altro Ciriani, l’europarlamentare Alessandro, ha chiarito che “l’industria europea non può essere lasciata sola di fronte a regole che, nate formalmente per difendere ambiente e competitività, rischiano invece di trasformarsi in un boomerang contro chi produce in Europa”.