Cronaca

Crisi post parto, psicologi in aiuto alle neo mamme

Un progetto pilota avviato a Remanzacco.
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

A Remanzacco è partito un progetto pilota di prevenzione e supporto psicologico rivolto alle neo mamme e ai loro bambini. L’iniziativa prevede gruppi di sostegno condotti da psicologi, con l’obiettivo di aiutare le donne a vivere con maggiore serenità i primi mesi di maternità.

“La maternità è un’esperienza intensa e bellissima, ma spesso carica di aspettative e pressioni – osserva la consigliera comunale Sofia Passon -. Il progetto vuole offrire alle mamme uno spazio protetto in cui condividere le difficoltà, affrontare tematiche inerenti l’essere genitore come l’aspetto relazionale con il partner e le famiglie d’origine, il saper mettere i confini, l’intelligenza emotiva, il senso di inadeguatezza e altri dubbi che possono emergere dalle neo-mamme. Una madre che sta bene è anche più capace di comunicare in modo efficace con il figlio, favorendo la costruzione di una relazione sana e di un percorso di crescita equilibrato”.

