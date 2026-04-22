Cristicchi racconta a Washington l’Orcolat ’76

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una tragedia dalla cui ripartenza è nato un modello europeo e internazionale su come superare questi eventi ricostruendo prospettive e futuro per un popolo. Con queste parole il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga ha introdotto, all’interno dell’ambasciata italiana a Washington, lo spettacolo di Simone Cristicchi organizzato dall’Ente regionale teatrale con l’Accademia musicale Naonis intitolato “Orcolat ’76”. Presenti, tra gli altri, oltre all’ambasciatore italiano negli Usa Marco Peronaci e al sindaco di Gemona Roberto Revelant, anche gli assessori regionali Barbara Zilli, Sergio Emidio Bini, Pierpaolo Roberti e il portavoce del governatore Edoardo Petiziol.

La scelta di portare la rappresentazione negli States è legata al grande supporto che diedero gli Stati Uniti all’epoca. Bini ha ricordato il dramma di quel 6 maggio «con tutta l’angoscia di trovarsi di fronte a qualcosa di sconosciuto e devastante». Zilli ha posto l’accento sul legame con gli Usa «che si è concretizzato in azioni di sviluppo sin dall’indomani del terremoto» mentre Roberti come il «”Modello Friuli” testimonia, ancora oggi, la capacità di chi visse quella tragedia e di quanti ne hanno raccolto l’eredità di ricostruire l’intera regione».