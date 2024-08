Croazia “snob”, i friulani riscoprono Lignano

La Croazia non “tira” più come meta turistica per le vacanze estive. Ed è così che il friulano, che negli ultimi anni vedeva nell’Istria e nella Dalmazia le mete preferite dove trascorrere qualche giorno al mare spendendo poco, quest’anno ha riscoperto Lignano così come Grado.

In Croazia i prezzi sono saliti alle stelle, con rincari per ristoranti e hotel che vanno dal 20 al 50 per cento in più. Tradotto significa che la convenienza non c’è più. Meglio allora riscoprire quelle mete che, solitamente, per chi abita a Udine piuttosto che a Pordenone era solito frequentare prevalentemente in giornata.

“Gli italiani e chi risiede più in generale a Nordest – spiega Enrico Guerin, presidente provinciale del mandamento di Confcommercio Lignano – quest’anno hanno scelto le nostre spiagge. Per contro ci sono meno turisti tedeschi, ma sono in netto aumento gli austriaci, gli ungheresi, gli slovacchi, i cechi e i polacchi”.

Un turismo diverso rispetto al solito, così come è mutata la mentalità del turista che non prenota più con largo anticipo la sua vacanza ma che aspetta gli ultimi giorni per trovare l’offerta migliore. “Tanto che per Ferragosto – commenta Guerin – non abbiamo ancora il tutto esaurito. Un albergo su tre ha diverse camere libere, cosa impensabile fino a qualche anno fa. Il prezzo medio, per notte, di una camera matrimoniale? Circa 190 euro. Cifra – osserva sempre Guerin – più che onesta”.

I dati, per adesso, sono incoraggianti. Nonostante l’anticipo delle festività e il maltempo che non ha dato tregua, al 31 luglio la percentuale di prenotazioni in più a Lignano, rispetto all’anno prima, si attestava al 10 per cento. Con il turista che difficilmente si ferma meno di una settimana.

“Numeri incoraggianti”, secondo il presidente provinciale del mandamento di Confcommercio Lignano ma i conti, quelli veri, si faranno a fine stagione. GUARDA IL VIDEO