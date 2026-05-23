Crociere, Trieste invasa da 5mila viaggiatori

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Circa 5mila passeggeri in transito e centro città invaso. A Trieste è stato un sabato importante con la presenza di tre navi da crociera: la Marella Explorer 2 con passeggeri soprattutto britannici, la Silver Muse appartenente al segmento luxury e con ospiti di diverse nazionalità e poi ormeggiata al Molo VII la Norwegian Gem preferita da ospiti degli Stati Uniti.

Il centro è stato invaso quindi da croceristi ma anche da molti turisti che hanno scelto il capoluogo giuliano per alcuni giorni di relax complice anche alcune manifestazioni dedicate al mondo dei motori. La stagione delle navi bianche sta comunque entrando nel vivo e in questo 2026 sono previsti 138 toccate per un totale di circa 400 mila passeggeri che transiteranno per il capoluogo grazie alle 20 compagni che faranno tappa.

I turisti, tutti stranieri, confermano di aver scelto Trieste per la bellezza e l’arte degli edifici, una meta poco conosciuta ma una volta scoperta particolarmente apprezzata.