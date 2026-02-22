Crolla il muro di un rudere, travolte due auto

Due auto – una Volkswagen T-Roc e una Peugeot – sono state travolte dalla caduta del muro di un rudere confinante con alcune abitazioni. E’ successo oggi pomeriggio in via Petri a Pozzuolo del Friuli. Fortunatamente non ci sono stati feriti ma un’automobilista ha raccontato ai vigili del fuoco – intervenuti dal distaccamento di Codroipo, dalla centrale di Udine e con il funzionario di guardia – di aver parcheggiato la sua macchina e di aver visto, poco dopo, il crollo del muro di cinta. L’area interessata è stata transennata, in attesa delle verifiche del caso.