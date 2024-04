Crolla il tetto di una stalla a Varmo, demolito l’immobile

A causa delle copiose piogge degli ultimi giorni, la copertura di una stalla con annesso fienile è crollata al suolo questa mattina a Canussio di Varmo, in via Saletti. Mattoni di un muro portante, tegole e travi sono rovinate anche nel cortile attiguo, mettendo a rischio l’incolumità dei residenti dello stabile posto al suo fianco. Solo pochi istanti prima del cedimento, infatti, un vicino di casa era uscito in giardino per prelevare alcuni ceppi da una legnaia.

Come riferito dal funzionario operativo, l’architetto Franco Trigatti, per mettere in sicurezza l’area e le pertinenze del fondo contiguo, i vigili del fuoco hanno demolito tutte le parti pericolanti del rudere.