Crollo delle temperature, da 40 a 15 gradi: via le canottiere, fuori i golf

Un vero crollo delle temperature. In poche ore si è passati dai quasi 40 gradi ai 15 della mattinata odierna. L’ondata di maltempo della notte, oltre a danni, allagamenti ed esondazioni, ha fatto risvegliare il Friuli al freddo. Un brusco stop in mezzo a un avvio d’estate decisamente torrido, tanto che per far fronte all’emergenza caldo è stata diramata un’ordinanza del presidente Fedriga. Lo scenario, però, in poche ore è decisamente cambiato. Maniche e pantaloni corti hanno lasciato spazio a calzoni lunghi, golf e kw. Spenti i condizionatori, che nelle ultime settimane hanno pompato al massimo, in case e uffici. Anche i consumi energetici e le bollette ne traggono un po’ di beneficio. Una situazione che potrebbe essere destinata a cambiare nuovamente, visto che con il passaggio della perturbazione e il cielo che tornerà ad aprirsi, le temperature sono destinate ad alzarsi ancora a partire da mercoledì, per un’altalena di caldo freddo che non fa proprio bene al corpo. Per la giornata di oggi però il cielo sarà sempre grigio, con un nuovo fronte temporalesco previsto in serata. Anche staserà bisognerà stare coperti, per la tintarella non mancheranno altre occasioni.