Crollo dell’ex Sesta Circoscrizione, assemblea urgente sulla sicurezza

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Oltre all’ex Sesta Circoscrizione di Udine, dichiarata inagibile dopo il crollo di parte del soffitto avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì, ci sarebbero altri stabili comunali in condizioni precarie e potenzialmente pericolose. Un quadro che preoccupa i lavoratori e riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro.

A seguito dell’episodio registrato nell’edificio di via Santo Stefano 5, nel quartiere San Paolo–Sant’Osvaldo, la CISAL Enti Locali (Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori) ha convocato un’assemblea sindacale urgente rivolta ai dipendenti comunali. L’incontro è in programma per martedì 20 gennaio, nella sala dell’ex Quinta Circoscrizione di Cussignacco. Al centro dell’assemblea ci sarà il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro , informa Beppino Fabris, segretario regionale CISAL per il Friuli Venezia Giulia, con un’attenzione particolare alle condizioni delle sedi e degli uffici comunali che presentano le maggiori criticità e che necessitano di interventi di manutenzione non più rinviabili.

Il crollo nell’ex Sesta Circoscrizione, fortunatamente avvenuto a locali chiusi, riporta così sotto i riflettori una problematica già segnalata nei mesi scorsi e che, secondo il sindacato, non riguarda un singolo edificio ma un numero più ampio di strutture comunali.