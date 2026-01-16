Crollo nell’ex Sesta Circoscrizione di Udine, edificio inagibile

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Tragedia sfiorata nella sede dell’ex Sesta Circoscrizione di Udine, nel quartiere San Paolo–Sant’Osvaldo. Nella notte sono crollati calcinacci e parti in muratura del soffitto negli spazi al secondo piano che ospitano la biblioteca di quartiere e gli uffici degli assistenti sociali di zona. Il cedimento all’interno dell’edificio comunale di via Santo Stefano 5 è avvenuto a sportelli chiusi, evitando conseguenze per dipendenti e cittadini: la biblioteca aveva infatti chiuso solo poche ore prima, alle 18 di ieri.

All’interno dello stabile operano una bibliotecaria e tre assistenti sociali; al piano terra sono inoltre presenti sale polifunzionali utilizzate dalle associazioni ludico-ricreative del quartiere.

A seguito del crollo, l’intero edificio è stato dichiarato temporaneamente inagibile. L’assessore ai Lavori pubblici Ivano Marchiol ha definito l’episodio “un evento grave”, spiegando però che non c’erano stati segnali premonitori. “Martedì scorso – ha ricordato – ho partecipato personalmente al Consiglio di quartiere partecipato. La sicurezza è sempre al primo posto e fino a quando non sarà chiarito cosa è successo e lo stato dell’immobile, l’edificio resterà chiuso”.

Per quanto riguarda la biblioteca di quartiere, tutti i servizi sono attualmente sospesi. Resta tuttavia possibile restituire i libri tramite l’apposito box esterno, mentre gli utenti possono rivolgersi alla biblioteca più vicina, la Biblioteca San Rocco in via Joppi 68. È previsto per lunedì un sopralluogo tecnico per la verifica strutturale dell’immobile e la definizione degli eventuali interventi di messa in sicurezza.

“Siamo al lavoro per identificare spazi adeguati per accogliere le associazioni che normalmente svolgono la propria attività all’interno dello stabile – dichiara l’assessora al Patrimonio Gea Arcella – e ci adopereremo per fornire una soluzione nel minor tempo possibile”.

Sul fronte delle manutenzioni, l’episodio riporta l’attenzione sulle condizioni delle sedi decentrate del Comune. Già lo scorso agosto i sindacati avevano denunciato la mancata manutenzione di diversi uffici comunali in un documento sulle criticità dell’Ambito Socioassistenziale Friuli Centrale, segnalando problemi strutturali, di sicurezza e sedi non adeguate. L’assessore al Personale Andrea Zini aveva confermato di aver coinvolto, a seguito di quelle segnalazioni, l’ufficio Patrimonio e il responsabile della sicurezza per le verifiche del caso. Un allarme che, dopo il crollo, trova oggi una drammatica conferma.