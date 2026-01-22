Crollo sede comunale, la Cisal: «Verificare tutti gli uffici decentrati»

Da più di un anno la Cisal Enti Locali denuncia problemi di varia natura nelle sedi comunali di quartiere di Udine. Dopo il crollo di parte del solaio nella sede dell’ex Sesta Circoscrizione nel quartiere San Paolo-Sant’Osvaldo, all’assemblea convocata oggi presso la 5 Circoscrizione di Cussignacco hanno partecipato circa una trentina di dipendenti che operano nell’ambito socio assistenziale di Udine. Negli uffici decentrati il sindacato e i suoi iscritti segnalano la mancanza di vie di fuga, pulsanti per le chiamate di emergenza e alcuni problemi strutturali.

“Cisal chiederà una verifica tecnica di tutti gli immobili del Comune, anche perché ci risulta che in questi abbiano investito poco nell’ordinaria manutenzione”, ha riferito a Telefriuli Beppino Fabris, segretario regionale Cisal Enti Locali Fvg.

“Sarà avviato uno stato di agitazione con il prefetto di Udine al fine di creare quelle condizioni di verifica complessiva per organizzare un tavolo tecnico e andare a vedere punto per punto queste criticità”, conclude Fabris.