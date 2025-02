Crosetto su attacco a Mattarella: “Zakharova stia al suo posto”

L’attacco verbale della portavoce del ministero degli esteri della Russia Maria Zakharova al presidente della Repubblica Sergio Mattarella “è stato da tutti noi rintuzzato come meritava”. A dirlo è stato, a margine della sua visita al Sacrario di Oslavia questa mattina il Ministro della Difesa Guido Crosetto: l’esponente del governo Meloni, interpellato sulle dichiarazioni di Zakharova che aveva definito “invenzioni blasfeme” le parole del Capo dello Stato in cui la Russia veniva paragonata al Terzo Reich nazista per il suo attacco all’Ucraina, ha bollato la rappresentante del Ministero degli esteri di Mosca.

Sempre in materia di politica estera, Crosetto ha commentato anche l’attacco subito ieri da alcune auto delle Nazioni Unite in Libano. Il ministro della Difesa ha inoltre evidenziato come l’aumento dei fondi militari “non è più una scelta, è una necessità visti i tempi in cui viviamo per difendere il nostro Paese e per essere pronti a qualunque tipo di evenienza”.