Cultura e riscatto: nuovo patto per la rieducazione nel carcere di Udine

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un ulteriore passo avanti per la rieducazione e il contrasto alla recidiva a Udine. È stato firmato un nuovo protocollo d’intesa tra la Casa Circondariale, Palazzo d’Aronco, il Garante dei diritti dei detenuti, il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti e l’Associazione Icaro per offrire ai detenuti del carcere di via Spalato nuove opportunità educative e di crescita, mantenendo un ponte con il mondo esterno. Come sottolineato dall’Assessore alla Cultura Federico Pirone, “Portare cultura in carcere significa attuare i valori della Costituzione, investendo sul futuro dei detenuti per la loro rieducazione e riabilitazione”. Diverse le iniziative che verranno rafforzate.

Sarà potenziata la biblioteca interna: grazie alla biblioteca civica Joppi, al personale CPIA e ai volontari Icaro, arriveranno nuovi libri – anche in lingua straniera –, riviste e materiali multimediali. Si attiveranno prestiti bibliotecari, gruppi di lettura e cineforum, con attenzione specifica ai detenuti stranieri.

L’iniziativa non si limita ai libri. Il protocollo prevede anche laboratori creativi, momenti di confronto e attività legate alla scrittura e alla narrazione, pensate per stimolare il pensiero critico e il dialogo.

Inoltre, la Ludoteca comunale contribuirà a promuovere il gioco come strumento educativo. L’iniziativa “Una domenica in famiglia” organizzerà momenti ludici per favorire l’incontro tra i detenuti e i loro figli, in un contesto più sereno per rafforzare i legami familiari.