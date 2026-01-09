Cure non urgenti, si assumono 33 operatori per il Numero Armonizzato 116117

Partirà in fase sperimentale in provincia di Gorizia e di Trieste il nuovo Numero Europeo Armonizzato 116117 dedicato alle cure mediche non urgenti. In vista dell’attivazione del servizio prevista entro fine mese, ARCS ha pubblicato un bando per selezionare 33 assistenti amministrativi che opereranno nella centrale regionale di Trieste. Il servizio sarà attivo h24 365 giorni l’anno e affiancherà i numeri di emergenza offrendo ai cittadini informazioni, orientamento e supporto per tutto ciò che non richiede un intervento immediato. Entro marzo 2026 il servizio sarà esteso a tutta la regione e sostituirà l’attuale Numero Verde per le non urgenze.

I 33 operatori saranno selezionati per titoli e colloquio e assunti con un contratto iniziale di 12 mesi. È previsto un lavoro su turni, compresi notturni e festivi, e una formazione specifica per il ruolo di call taker, figure capaci di gestire le chiamate, fornire indicazioni non sanitarie e indirizzare gli utenti verso i servizi territoriali più adeguati.

Il bando è consultabile sul sito di ARCS nella sezione Concorsi e avvisi, con possibilità di presentare domanda fino al 15 gennaio 2026.