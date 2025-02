Cyberbullismo, arrivano a Trieste i Safer internet day con Regione e Polizia

Far conoscere per aiutare. Si chiama Safer internet day ed è una iniziativa promossa dalla Regione in collaborazione con la Polizia di stato per sensibilizzare i giovani sul tema del cyberbullismo. L’iniziativa ha fatto tappa oggi a Trieste alla scuola primaria statale Morpurgo dove un centinaio di studenti della classi terze hanno incontrato gli esperti della polizia, tra cui la campionessa di nuoto Stefania Pirozzi, il questore Pietro Ostuni e l’assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti. Attualmente, in Friuli Venezia Giulia la Regione sostiene 17 progetti di prevenzione del cyberbullismo realizzati dai Comuni. Roberti ha spiegato che «Si tratta di iniziative che, nella quasi totalità dei casi, vedono un ruolo chiave della Polizia locale e si sviluppano sia nei capoluoghi, come Trieste e Udine, sia in Comuni di medie dimensioni, come Monfalcone e Spilimbergo, fino a realtà più piccole, come Corno di Rosazzo o Tricesimo. Il cyberbullismo, diffondendosi attraverso la rete, può potenzialmente colpire qualsiasi comunità». Gli incontri mirano ad aumentare la consapevolezza dei giovani sui rischi connessi a determinate dinamiche, attraverso momenti di ascolto di esperienze reali e laboratori che aiutino a far emergere dubbi e comportamenti errati. Sul tema sono inoltre stati formati gli agenti della polizia locale e in Carnia, a Trieste e Muggia sono stati creati dei punti di ascolto protetti.