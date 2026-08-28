Da Campoformido al Centro Studi di Udine, via al bus sperimentale

Una richiesta nata da un gruppo di genitori diventa un nuovo collegamento con il Centro Studi di Udine. Dal primo giorno dell’imminente anno scolastico sarà attivata una linea dedicata agli studenti di Basaldella e Villa Primavera, con passaggio anche per Santa Caterina (Pasian di Prato).

La nuova linea è il risultato del percorso avviato nei mesi scorsi dal Comune di Campoformido, la Regione Friuli Venezia Giulia e il trasporto pubblico locale, dopo le segnalazioni delle famiglie sulle difficoltà riscontrate quotidianamente dai ragazzi per raggiungere le scuole udinesi.

La nuova corsa partirà alle 7.15 da San Sebastiano, all’altezza dell’ex ospedale psichiatrico, proseguirà per Basaldella e Villa Primavera, raggiungerà Santa Caterina e da qui poi il percorso taglierà direttamente verso l’Hub Studenti di Udine, servendo sia il Terminal sia l’area degli istituti Malignani e Zanon (in meno di 30 minuti).

La linea sarà attivata inizialmente in via sperimentale per sei mesi e i dati sul suo utilizzo permetteranno poi di valutarne la prosecuzione.

Il problema era emerso con particolare evidenza per gli studenti di Basaldella poiché, nonostante la distanza ridotta dal Centro Studi, i cambi, le coincidenze e i percorsi indiretti portavano in alcuni casi i tempi di viaggio oltre i 40-50 minuti. A questo si aggiungeva la presenza di mezzi già molto frequentati nelle ultime fermate.

Le prime rilevazioni effettuate durante il confronto con le famiglie avevano individuato un bacino potenziale di oltre cento studenti.

Proprio da questi numeri, un gruppo di genitori aveva raccolto dati e osservazioni sul servizio e si era rivolto all’amministrazione comunale ed era partita la richiesta di un collegamento più diretto. Il Comune aveva quindi promosso una serie di incontri con la Regione e con i soggetti del Trasporto Pubblico Locale per verificare la fattibilità della proposta.