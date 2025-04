Da domani tornano le zone rosse a Udine

GUARDA IL VIDEO Udine torna ad applicare misure importanti di prevenzione in fatto di ordine pubblico. Dando seguito a quanto deciso lo scorso due aprile nella riunione del Comitato di Ordine e Sicurezza pubblica, da domani, lunedì 7 aprile, saranno ripristinate le zone rosse nelle aree più sensibili della città ovvero Borgo Stazione, il centro storico, piazza Primo Maggio, Parco Moretti e l’area di via Buttrio. Il provvedimento, in vigore fino al 2 giugno, è volto a rafforzare le misure di sicurezza in vista delle imminenti festività e dell’inizio della bella stagione che fa presagire un aumento del flusso di visitatori. Nelle zone urbane individuate, quindi, è vietata la presenza di soggetti pericolosi con precedenti penali che saranno quindi soggetti eventualmente ad allontanamento per l’intera durata della misura prefettizia. La Questura aumenterà i controlli che saranno intensificati con l’impiego di dispositivi rafforzati di prevenzione in molte aree. In Borgo Stazione i controlli saranno supportati dall’impiego di unità cinofile antidroga. Verrà rimodulato l’orario di apertura del presidio di Polizia locale di viale Leopardi, che rimarrà aperto fino a mezzanotte, estendendo così la copertura. Il centro storico e la zona della stazione continueranno a beneficiare della presenza dell’esercito a supporto delle forze dell’ordine locali. Nell’area di piazza Primo maggio, dove è ospitato il Luna Park, saranno frequenti i passaggi della polizia locale e si pensa anche di riprendere il progetto degli steward d’area, figure appositamente formate per avere un contatto diretto con le forze dell’ordine.