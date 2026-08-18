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Cronaca

Dà fuoco al materasso in carcere, muore un 19enne

Pordenone: ad appiccare il rogo un giovane egiziano, poi morto in ospedale, arrestato dopo le risse in piazza Risorgimento.
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

È deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale il diciannovenne di origine egiziana che ieri sera, alle 23, ha appiccato il fuoco al proprio materasso e ad alcune coperte all’interno della casa circondariale di Pordenone. Nonostante la tempestività dei soccorsi, per il giovane – rimasto gravemente intossicato dai fumi tossici sprigionati dal rogo – non c’è stato nulla da fare. Nel medesimo episodio sono rimasti intossicati anche altri due detenuti di origine straniera, di 36 e 25 anni, subito presi in cura dal personale sanitario del 118.

I dettagli dell’accaduto sono ancora al vaglio delle autorità, ma secondo le prime ricostruzioni il diciannovenne avrebbe dato fuoco al materasso della propria cella per motivazioni tuttora in corso di accertamento. Nel giro di pochi minuti, una densa e soffocante coltre di fumo nero ha saturato i corridoi del piano terra e le sezioni dell’istituto penitenziario, scatenando momenti di panico e forte apprensione tra i reclusi.

L’aria è diventata rapidamente irrespirabile. Gli altri detenuti, spaventati e bloccati nelle proprie celle, hanno iniziato a battere con forza sulle grate delle finestre con utensili e stoviglie, urlando per chiedere aiuto e sollecitare il rapido intervento delle guardie carcerarie.

L’allarme ha fatto scattare immediatamente i protocolli interni di emergenza. Sul posto sono giunte d’urgenza tre squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nelle delicate operazioni di spegnimento delle fiamme, aerazione dei locali ed evacuazione delle aree saturate dal fumo. I sanitari del 118 hanno provveduto a stabilizzare il diciannovenne prima del trasporto disperato al nosocomio cittadino, dove il personale medico ne ha constatato il decesso poco dopo il ricovero. Il giovane era stato arrestato nelle scorse settimane a seguito dei gravi episodi di violenza e delle risse che avevano interessato la zona di piazza Risorgimento.

Per garantire la sicurezza sia all’interno che all’esterno della struttura durante i soccorsi, il perimetro è stato cinturato dagli agenti della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Polizia Locale.

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