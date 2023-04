Da Gemona il via al primo raduno di Porsche in FVG

La bella giornata di sole ieri ha fatto da cornice al primo raduno di Porsche organizzato in Friuli Venezia Giulia. Una iniziativa che non poteva che nascere dall’amore per questa auto di un grande appassionato come Ivano Venturini, che per l’occasione ha fondato il Gruppo Zuffenhausen Nord Est, prendendo spunto dal quartiere di Stoccarda che ospita la sede della casa automobilistica . “L’idea è nata per caso e si è sviluppata rapidissimamente grazie al passaparola tramite whatsapp e social” ci ha raccontato. “.

In poco tempo Venturini ha ricevuto l’adesione di 35 possessori di Porsche e ha dato appuntamento a tutti nel parcheggio del Bravi Market di Gemona. E’ da lì che è partita la sfilata di auto che ha percorso 135 chilometri attraversando Chiusaforte, Sella Nevea, Passo Predil, Bovec, Caporetto, San Giovanni al Natisone e Racchiuso di Attimis. Una iniziativa a cui hanno preso parte automobilisti di Padova, Verona, Trieste, Monfalcone e anche di Bratislava: tutti in fila per tre ore lungo le strade della regione.

Al rientro a Gemona, grande la soddisfazione dei partecipanti e dell’organizzatore, che già pensa ad una seconda edizione.