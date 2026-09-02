Da Ghana e Argentina a Udine per diventare infermieri del Fvg

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Quindici laureati provenienti dall’Argentina e dal Ghana potranno completare all’Università di Udine la formazione in Infermieristica e ottenere il riconoscimento del titolo in Italia. Il progetto, primo del genere a livello nazionale, partirà il prossimo anno accademico grazie alla collaborazione con l’Istituto universitario italiano di Rosario e al sostegno della Regione.

I candidati saranno iscritti al secondo o al terzo anno e riceveranno un contributo per le spese logistiche e assicurative e per i corsi di italiano. Dovranno frequentare consecutivamente gli anni previsti e conseguire almeno il 60% dei crediti annuali. Dopo la laurea saranno tenuti a partecipare entro tre anni alle selezioni del Servizio sanitario regionale e, se assunti, a lavorare almeno cinque anni negli enti sanitari del Fvg. Il mancato rispetto dei vincoli comporterà la revoca immediata del beneficio.