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Cronaca

Da Ghana e Argentina a Udine per diventare infermieri del Fvg

Dopo la laurea dovranno partecipare alle selezioni del sistema sanitario regionale e, se assunti, lavorare almeno cinque anni in Friuli Venezia Giulia
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Quindici laureati provenienti dall’Argentina e dal Ghana potranno completare all’Università di Udine la formazione in Infermieristica e ottenere il riconoscimento del titolo in Italia. Il progetto, primo del genere a livello nazionale, partirà il prossimo anno accademico grazie alla collaborazione con l’Istituto universitario italiano di Rosario e al sostegno della Regione.

I candidati saranno iscritti al secondo o al terzo anno e riceveranno un contributo per le spese logistiche e assicurative e per i corsi di italiano. Dovranno frequentare consecutivamente gli anni previsti e conseguire almeno il 60% dei crediti annuali. Dopo la laurea saranno tenuti a partecipare entro tre anni alle selezioni del Servizio sanitario regionale e, se assunti, a lavorare almeno cinque anni negli enti sanitari del Fvg. Il mancato rispetto dei vincoli comporterà la revoca immediata del beneficio.

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