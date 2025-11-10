  • Aiello del Friuli
  L'incrocio dei trapianti, storia d'amore e sanità
lunedì 10 Novembre 2025
  L'incrocio dei trapianti, storia d'amore e sanità
Cronaca

Da Google Earth la svolta sul caso dell'ex postino scomparso a Sagrado

Le immagini satellitari hanno rivelato una colata di cemento sospetta: ritrovati resti umani nel giardino di casa
Redazione
Autore: Redazione

È stato Google Earth a riaccendere i riflettori sul mistero della scomparsa di Vito Mezzalira, l'ex postino di 66 anni di Sagrado di cui si erano perse le tracce nel luglio del 2019. La comparazione tra le immagini satellitari ha infatti svelato un dettaglio decisivo: nel giardino della villetta dove l'uomo viveva con la compagna, poco meno di sei anni fa era apparsa una colata di cemento.

Grazie a quella scoperta e l'aiuto del georadar e dei cani molecolari, gli investigatori sono riusciti a concentrare le ricerche e e a rinvenire resti umani all'interno di un pozzo, chiusi in alcuni sacchi. L'autopsia dovrà ora stabilire se quei resti appartengano a Mezzalira e quali siano state le cause della morte.

Per la vicenda risultano indagati Mariuccia Orlando, convivente dell'ex postino, e il fratellastro di lei, Moreno Redivo, con l'accusa di omicidio e soppressione di cadavere. L'inchiesta era stata riaperta due anni fa dopo la denuncia della sorella di Mezzalira, che aveva segnalato incongruenze nei racconti della compagna dell'uomo, la quale continuava a riscuotere la pensione a suo nome.

