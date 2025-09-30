Da Gorizia un manifesto per la pace sottoscritto da cinque confessioni religiose

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un laboratorio permanente di dialogo interreligioso con i rappresentanti di cinque confessioni, ossia cristiano cattolica, musulmana, ebraica, buddista e cristiano metodista.

E’ il tavolo che vede protagonisti Comune di Gorizia e Arcivescovado in collaborazione con Isig, Etnos, Gect e altre realtà, che si svolgerà dal 23 ottobre al 2 novembre con l’obiettivo di spargere nuovi semi di pace grazie all’esperienza di Go2025.

Sarà l’ambiente il filo conduttore dei forum in programma, ricordando che, sul confine fra Nova Gorica e Gorizia a far intrecciare le due città sono oggi le piste ciclabili e gli spazi verdi che hanno preso il posto dei muri e del filo spinato.

Ad aprire la manifestazione sarà la mostra in sala Crali “L’eredità della vita. Il clima è una scelta: salviamo il futuro” curata dalla Fondazione Be The Hope, mentre il 29 ottobre ci sarà la piantumazione di un albero della pace da parte dei rappresentanti delle diverse religioni.

Domenica 2 novembre, infine, cristiani, ebrei, musulmani e buddisti si ritroveranno sul palco dell’Auditorium per il forum conclusivo, che porterà alla realizzazione e sottoscrizione del manifesto “Terre di pace Go! 2025” che vuole porsi come obiettivo far diventare realtà l’utopia possibile di una pace tra i popoli.