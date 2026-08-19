Dà in escandescenze e devasta il bar, arrestata 47enne

Serata ad alta tensione, quella di ieri, in un bar di Gemona del Friuli, dove una donna straniera di 47 anni è stata arrestata dai carabinieri per danneggiamento, rifiuto di fornire le proprie generalità e resistenza a pubblico ufficiale.

A far scattare l’allarme sono stati i clienti del locale, spaventati dalla furia della donna che, in evidente stato di alterazione psico-fisica – accentuato dall’abuso di alcol – ha iniziato a dare in escandescenze scagliando a terra sedie, arredi e suppellettili.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i militari dell’Arma e la quarantasettenne si è scagliata contro di loro. I carabinieri sono riusciti a contenere la donna e a condurla in caserma, dov’è scattato l’arresto.