Dà in escandescenze, la polizia usa il taser per bloccarlo

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Era fuori controllo. Così due agenti delle volanti della Questura, per porre fine alle sue intemperanze e per evitare che la situazione potesse degenerare, per bloccarlo hanno utilizzato il taser. E’ con la pistola elettrica, in dotazione alla polizia, che uno straniero è stato fermato. In un video, che ha iniziato a circolare sui social network, postato da un residente che ha assistito in diretta alla scena, si vede chiaramente l’intervento dei poliziotti.

L’episodio si è verificato ieri sera, a Udine, in Borgo Stazione. Una zona dove, ormai da tempo, si verificano liti e aggressioni, come quella di ieri, che richiedono l’intervento delle forze dell’ordine.

Dalla Questura, che conferma l’episodio e la rapidità d’intervento degli agenti, al momento bocche cucite e pochi dettagli. Quello che è certo, invece, è lo straniero si stava avvicinando, con fare minaccioso, verso un’altra persona. In mano aveva un coltello. Forse se la polizia non fosse intervenuta con rapidità, utilizzando anche il taser, la situazione sarebbe degenerata.

Ignote, al momento, le cause dell’aggressione. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la vicenda e i suoi contorni. Lo straniero, in evidente stato di alterazione, è stato bloccato a terra ed arrestato.